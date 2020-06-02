Ольга Бузова и Умар Кремлев поздравили Владимира Путина и запустили хэштэг #боксерызапутина

7 октября президент РФ Владимир Путин отмечает 68-й день рождения.

В честь этого события телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в инстаграм видео, в котором она вместе с генеральным секретарем бокса России Умаром Кремлевым объявляет о запуске челленджа с поздравлениями главе государству.

«Владимир Владимирович, я благодарна вам за то, что поддерживаете культуру и спорт, даете возможность молодежи развиваться.

Я девушка, и мне иногда бывает страшно, и хочется быть уверенной, что кто-то более сильный и умный обо мне позаботиться. В своей стране мне комфортно и хорошо.

Для меня вы образец силы и мужества, и я стану еще сильнее и буду совершенствовать в этом других. С днем рождения, Владимир Владимирович! Здоровья, счастья и любви. И прямо сейчас мы объявляем челлендж – записываете свои поздравления президенту и ставьте хэштег #боксерызапутина», – сказала Бузова.

«Наш президент является примером для всего мира.

Только он демонстрирует на мировой арене те же качества, как идеальный боксер на ринге: стойкость, смелость, честность.

Владимир Владимирович, поздравляю с днем рождения и желаю вам крепкого здоровья, сил, новых побед и Божьей благодати! Вы настоящий пример для всего мира», – заявил Кремлев.

Умар Кремлев сдал положительный тест на коронавирус

Ольга Бузова хочет организовать реалити-шоу, в котором блогеры будут драться с боксерами