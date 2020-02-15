Сергей Ковалев получил три года условно за избиение американской модели и ее собаки

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев признал себя виновным в насильственных действиях в отношении американской модели Джейми Фронтц и ее собаки.
Инцидент произошел в июне 2018 года. Фронтц утверждала, что познакомилась с Ковалевым на вечеринке по случаю открытия боксерского зала в городке Биг-Бер, штат Калифорния, где боксер проводил подготовку к очередному поединку.
Вскоре они переместились в арендованный домик, где Ковалев, по заявлениям модели, ее сексуально домогался. Ковалев ударил Фронтц кулаком по лицу и пнул ногой ее собаку.
У модели оказался сломан нос, а также было диагностировано сотрясение мозга.
Боксеру грозило четыре года заключения, но он пошел на сделку с прокуратурой, признав свою вину. Россиянин был приговорен к трем годам условно.
Ковалев заплатил 220 долларов судебных издержек и обязался пройти программу по управлению гневом.
Фронтц, в свою очередь, подала очередной судебный иск, пытаясь взыскать с боксера сумму в 650 тысяч долларов, которые, как утверждает потерпевшая, Ковалев обязался ей выплатить.
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