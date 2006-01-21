Американская модель Фронтц: «Когда Ковалев меня ударил, мой нос взорвался. Кровь была везде»

Американская модель Джейми Фронтц, которая обвиняет экс-чемпиона мира в полутяжелом весе в избиении, рассказала подробности произошедшего.

«Когда Ковалев меня ударил, мой нос взорвался. Кровь была везде. В коттедже, на стенах, на коврике. Везде», – заявил Фронтц.

Модель заявила, что проводила время с боксером в арендованном коттедже Биг-Бер-Лэйк, штат Калифорния. По словам Фронтц, боксер начал избивать ее после того, как она отказала ему в сексе. В США продолжается судебное дело в отношении россиянина.

Если его вина будет доказана, Ковалеву будет грозить до 4 лет лишения свободы.

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