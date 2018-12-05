Иван Редкач: «Крым – это Украина. Мы дали его России попользоваться на короткое время»

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) ответил на вопрос о Крыме во время трансляции в инстаграме.

«Крым ваш, российский. Мы вам дали попользоваться на короткое время. Крым украинский. Радуйтесь, пока он ваш, а потом будет наш.

Вы его отстроите – мост построите, а потом мы снова... Не волнуйтесь.

Крым – это Украина. Тот, кто говорит, что Крым русский, – это временно. Я там все свое детство провел, а русские приезжали к нам на курорты. Мы дали вам в ренту, как в Америке квартиры и дома дают», – сказал Редкач.

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