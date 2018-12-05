Колби Ковингтон: «Black Lives Matter – полная фикция. Туда набирают настоящих террористов»

Полусредневес UFC Колби Ковингтон высказал свое отношение к движению BLM, которое отстаивает права чернокожих жителей США.

«Black Lives Matter – полная фикция. Туда набирают людей, которые являются настоящими террористами. Это плохие люди.

Тайрон Вудли – коммунист. Он марксист. Он ненавидит Америку», – сказал Ковингтон.

Ковингтон нокаутировал экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли в пятом раунде в рамках турнира 178.

Ковингтон – Трампу во время звонка: «Мистер президент, вы дали мне энергию дракона»

Хайлайт боя Колби Ковингтон – Тайрон Вудли