Ковингтон победил Вудли техническим нокаутом на UFC Fight Night 178

В Лас-Вегасе завершился UFC Fight Night 178, главным событием которого стал поединок полусредневесов: Колби Ковингтона и Тайрона Вудли.

Бой продлился все 5 раундов, но до судейского решения не дошел.

Ковингтон был лучше соперника во всех аспектах: перебивал в стойке, переводил в борьбу, а в пятом раунде после очередного тейкдауна Тайрон закричал, из-за чего судья остановил бой и зафиксировал победу Колби техническим нокаутом.

Конкретная травма Вудли на данный момент неизвестна, но, скорее всего, он повредил ребро.

Ковингтон размазал Вудли, а Хамзат Чимаев вырубил соперника за 17 секунд. Онлайн UFC Fight Night 178