Ти Джей Диллашоу нокаутировал Коди Гарбранда и завоевал чемпионский титул UFC
В Нью-Йорке проходит турнир UFC 217, одним из главных событий которого стал бой между чемпионом в легчайшем весе Коди Габрандтом и экс-чемпионом Ти Джеем Диллашоу.
Диллашоу нокаутировал соперника во втором раунде и спустя два года вернул себе чемпионский титул.
The hooks have found homes tonight in the title fights 😳@TJDillashaw #UFC217 pic.twitter.com/BXNj4lwY79— UFC (@ufc) 5 ноября 2017 г.
Для Гарбранда это первое поражение в карьере.
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