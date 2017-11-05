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    Ти Джей Диллашоу нокаутировал Коди Гарбранда и завоевал чемпионский титул UFC

    Теги UFC Ти Джей Диллашоу Коди Гарбрандт

    В Нью-Йорке проходит турнир UFC 217, одним из главных событий которого стал бой между чемпионом в легчайшем весе Коди Габрандтом и экс-чемпионом Ти Джеем Диллашоу.

    Диллашоу нокаутировал соперника во втором раунде и спустя два года вернул себе чемпионский титул.

    Для Гарбранда это первое поражение в карьере.

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