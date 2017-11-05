Ти Джей Диллашоу нокаутировал Коди Гарбранда и завоевал чемпионский титул UFC

В Нью-Йорке проходит турнир UFC 217, одним из главных событий которого стал бой между чемпионом в легчайшем весе Коди Габрандтом и экс-чемпионом Ти Джеем Диллашоу.

Диллашоу нокаутировал соперника во втором раунде и спустя два года вернул себе чемпионский титул.

Для Гарбранда это первое поражение в карьере.