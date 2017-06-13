Боксер Даниэль Франко перенес операцию на мозге и находится в коме после поражения нокаутом

25-летний американский боксер Даниэль Франко перенес операцию по устранению последствий двух кровоизлияний в мозг, вызванных поражением нокаутом. После операции Франко был введен в состояние медикаментозной комы, в котором находится до сих пор.

10 июня Франко провел бой против своего соотечественника Хосе Харо. В восьмом раунде Франко дважды побывал в нокдауне, но был готов продолжать бой. Харо нокаутировал противника правым прямым, от которого Даниэль упал на настил лицом вперед. После остановки боя Франко находился в сознании и был в состоянии сидеть на стуле. Но уже после объявления результата поединка состояние боксера резко ухудшилось. С ринга Франко унесли на носилках и доставили в больницу, где была проведена операция.

Utah’s Jose Haro knocks out Daniel Franco in the 8th w devastating right. Franco rushed to hospital, surgery for brain bleeds, now in a coma pic.twitter.com/Yl47Huj7al — Dave Noriega (@davenoriega) 11 июня 2017 г.

Члены семьи боксера через краудфандинговую платформу GoFundMe сумели собрать более 13 тысяч долларов, чтобы покрыть медицинские расходы.

«Мой мальчик борется. Он проведет в коме еще несколько дней. Его давление удерживается под контролем. Пожалуйста, продолжайте молиться и благодарю вас всех за пожертвования. Я очень растроган и в большом долгу перед вами», – сообщил отец и тренер боксера Эл Франко.

На профессиональном ринге полулегковес Франко одержал 16 побед (11 нокаутом), потерпел 2 поражения, 3 боя свел в ничью. Хосе Харо выиграл 14 боев (8 нокаутом), проиграл 1 бой и еще 1 закончил с ничейным результатом.

Победитель боя высказал слова поддержки своему противнику.

«Я уважаю всех бойцов. Очень переживаю, зная, что мой оппонент все еще в больнице. Надеюсь на его полное и быстрое восстановление. Желаю тебе всего наилучшего, брат. Мы все ставим на карту, ступая в ринг. Я всегда говорил своему тренеру и брату, что в первую очередь я отец, а уже потом боец, и просил останавливать бой, если он увидит, что мое здоровье под угрозой. Моим детям нужен папа.

Я благодарен за то, что я победил, но я совсем не чувствую себя победителем. Я всегда молюсь за свое здоровье и здоровье своих оппонентов перед тем, как мы выходим в ринг. Держитесь, команда Франко, у вас все получится», – сказал Харо.