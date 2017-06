Боксер Даниэль Франко перенес операцию на мозге и находится в коме после поражения нокаутом

25-летний американский боксер Даниэль Франко перенес операцию по устранению последствий двух кровоизлияний в мозг, вызванных поражением нокаутом. После операции Франко был введен в состояние медикаментозной комы, в котором находится до сих пор.

10 июня Франко провел бой против своего соотечественника Хосе Харо. В восьмом раунде Франко дважды побывал в нокдауне, но был готов продолжать бой. Харо нокаутировал противника правым прямым, от которого Даниэль упал на настил лицом вперед. После остановки боя Франко находился в сознании и был в состоянии сидеть на стуле. Но уже после объявления результата поединка состояние боксера резко ухудшилось. С ринга Франко унесли на носилках и доставили в больницу, где была проведена операция.

Utah’s Jose Haro knocks out Daniel Franco in the 8th w devastating right. Franco rushed to hospital, surgery for brain bleeds, now in a coma pic.twitter.com/Yl47Huj7al