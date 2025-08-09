В Гармиш-Партенкирхене будет парк имени Лауры Дальмайер

В родном городе Лауры Дальмайер Гармиш-Партенкирхене будет парк ее имени.

Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону Дальмайер погибла в горах Пакистана, попав под камнепад. Ей был 31 год.

Мэрия Гармиш-Партенкирхена объявила о намерении переименовать термальный курортный парк города в честь Лауры Дальмайер.

Сейчас в парке установлен временный мемориал в виде большого камня, украшенного табличкой и фотографией спортсменки. Он был установлен по просьбе семьи Дальмайер.