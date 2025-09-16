Группа альпинистов решила не эвакуировать тело Дальмайер, погибшей при восхождении на пик Лайла

Группа альпинистов решила не эвакуировать тело Лауры Дальмайер, погибшей в горах.

В июле экс-биатлонистка сборной Германии попала под камнепад при восхождении на пик Лайла в Пакистане. В сентябре издание Bild сообщило, что эксперты еще изучают возможность эвакуации тела.

«За неделю группа спасателей смогла оценить ситуацию на пике Лайла. В результате [решено], что тело не будут забирать», – говорится в заявлении руководства группы, которое цитирует издание ZDF. Причины соответствующего решения не уточняются.

Сама Дальмайер указывала в завещании, что в случае ее гибели и рисков для спасателей ее тело нужно оставить в горах.

Дальмайер был 31 год. Она двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону.

Лаура Дальмайер погибла в горах под камнепадом. Она ушла из биатлона ради вершин