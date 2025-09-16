  • Спортс
  • Группа альпинистов решила не эвакуировать тело Дальмайер, погибшей при восхождении на пик Лайла
Группа альпинистов решила не эвакуировать тело Дальмайер, погибшей при восхождении на пик Лайла

Группа альпинистов решила не эвакуировать тело Лауры Дальмайер, погибшей в горах.

В июле экс-биатлонистка сборной Германии попала под камнепад при восхождении на пик Лайла в Пакистане. В сентябре издание Bild сообщило, что эксперты еще изучают возможность эвакуации тела.

«За неделю группа спасателей смогла оценить ситуацию на пике Лайла. В результате [решено], что тело не будут забирать», – говорится в заявлении руководства группы, которое цитирует издание ZDF. Причины соответствующего решения не уточняются.

Сама Дальмайер указывала в завещании, что в случае ее гибели и рисков для спасателей ее тело нужно оставить в горах.

Дальмайер был 31 год. Она двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ZDF
