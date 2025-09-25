Тихонов о недопуске россиян: «Америка управляет МОК, к сожалению, а не мы. Вот и весь сказ»
Александр Тихонов объяснил, почему федерации затягивают с допуском России.
Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) до 21 октября отложила вопрос участия россиян в соревнованиях. Отстранение длится с 2022 года.
«Нужно спросить у Европы, почему международные федерации позволяют себе такие затяжные решения. Они подвергнуты политикам своего государства. Америка управляет Международным олимпийским комитетом (МОК), к сожалению, а не мы. Вот и весь сказ.
Надежда на возвращение есть всегда. Но надо ахнуть так, чтобы в Киеве задумались», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости