Бьорндален о гибели Дальмайер: «Трагедия. Нам будет очень не хватать Лауры»

Бьорндален поделился воспоминаниями о немецкой биатлонистке Лауре Дальмайер.

Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Дальмайер погибла в горах Пакистана, попав под камнепад. Ей был 31 год.

«Трагедия. Нам будет очень не хватать ее.

Когда мне рассказали о случившемся, я сразу понял, чем это, скорее всего, закончится. Понял, что надежд, к сожалению, мало (поисково-спасательная операция длилась два дня – Спортс’’).

Это напоминание о том, какой мучительной бывает жизнь. И ты начинаешь ценить ее, особенно когда речь идет о твоих детях. Ничто не стоит принимать как должное. У всех случаются трудности, но когда у вас все хорошо и вы здоровы, нужно ценить это.

Последний раз мы виделись [с Дальмайер] в прошлом сезоне. Она всегда держалась уверенно. Никогда не строила из себя кого-то, а просто была собой. Очень приятная девушка с правильными ценностями.

К сожалению, она дожила лишь до 31 года. Все закончилось слишком быстро. У нее была вся жизнь впереди, ей предстояло испытать еще много интересного. Она занималась экстримом и знала о рисках, но ей не повезло.

Она была невероятно талантливой и зрелой для своего возраста, когда соревновалась. В Германии она прекрасно справлялась с давлением, нелегко побеждать в столь юном возрасте», – сказал восьмикратный олимпийский чемпион норвежец Уле Эйнар Бьорндален .

Лаура Дальмайер погибла в горах под камнепадом. Она ушла из биатлона ради вершин