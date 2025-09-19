Йоханнес Бо сломал руку на футбольном турнире: «В этом году больше не играю»

23-кратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Йоханнес Бо сообщил о переломе руки.

В минувшем сезоне норвежец объявлял о завершении карьеры. В августе он подписал контракт с футбольным клубом «Вингер» из шестого дивизиона чемпионата страны.

«Сломанная рука не входила в мои планы, когда я играл на футбольном турнире в субботу. Но я отношусь к этому с улыбкой и надеюсь, что восстановление будет быстрым! В этом году больше никакого футбола, но надеюсь, что своевременно буду готов к своему первому охотничьему сезону. Уже волнительно, но свежий воздух помогает», – написал Йоханнес в соцсети.