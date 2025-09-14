  • Спортс
Метеля о последнем круге эстафеты: «Тренеры говорили держаться за Шевченко, но они в своем уме? Как держаться за Наташей?»

Виктория Метеля прокомментировала выступление в эстафете на чемпионате России.

Команда ХМАО-Югры заняла второе место, Метеля бежала на последнем этапе. Она уступила Наталии Шевченко из первой команды Свердловской области.

– На стрельбе из положения стоя шла ва-банк. Получилось отработать быстро и чисто, но на лежке допустила два промаха. Даже если бы отстреляла чисто, Наташа быстро меня бы успокоила, Я бы смирилась, и исход был неизбежен.

– На последнем круге сил не хватало?

– Во‑первых, Наталья – ураган. Тренеры говорили держаться за ней, но они в своем уме? Как держаться за Наташей? Силы меня покинули еще на первом круге. Ехала гонку на зубах, состояние не позволяет бороться и выдавать финиши, но я отдала все силы, – сказала Метеля в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
чемпионат России по летнему биатлону
Виктория Метеля
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoсборная России жен
