Лига клубного биатлона пройдет 22-23 ноября в Хантах, сообщил Нуждов: «Надеемся, в этом году к нам присоединится команда из Китая»

Международная лига клубного биатлона пройдет 22-23 ноября в Ханты-Мансийске.

Об этом сообщил президент МЛКБ Алексей Нуждов. В программу войдут масс-старты и смешанная эстафета, все гонки покажет «Матч ТВ».

«Программа будет аналогичной прошлогодней. Надеемся, что в этом году к нам присоединится и команда из Китая – переговоры уже на продвинутой стадии. Призовой фонд останется прежним, как и награждение десяти тренеров сильнейших спортсменов. Требования по формированию команд сохраняются, а спортсмены будут сами собирать составы, как и в прошлом сезоне», – сказал Нуждов.

На следующей неделе будет опубликовано положение Лиги и начнется работа по формированию команд. Генеральным спонсором третьего сезона МЛКБ станет «Ланта-Банк».

Ранее победители гонок Кубка МЛКБ получали по 1 млн рублей, серебряные призеры – по 500 тысяч, бронзовые – по 250 тысяч.