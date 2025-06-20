Тренер Прокунин будет работать с Анастасией и Каримом Халили

Тренер Андрей Прокунин будет работать с биатлонистами Анастасией и Каримом Халили.

Об этом сообщил тренер сборной России Артем Истомин.

«Настя с Каримом проводят половину подготовки самостоятельно. Им нужен был рядом тренер по стрельбе. Если функциональную часть они могут выполнять самостоятельно, то в стрелковой части всегда надо, чтобы кто-то был рядом, поэтому приняли решение о работе с Прокуниным. Он будет с ними выезжать на сборы.

Планы, задачи и направление работы мы обсудили с ним еще весной. Сейчас мы тоже с ним постоянно на связи и обсуждаем работу. В любом случае за их подготовку несу ответственность я, так как они находятся в составе моей команды», – сказал Истомин.

Ранее «РБ Спорт» сообщил , что президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов выкупил контракт Прокунина с китайским клубом «Ляодун».