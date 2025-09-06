Анастасия Гришина: «На первом этапе я забыла, как быстро стрелять. Была проблема с дополнительным патроном»

Гришина и Каплина прокомментировали победу в эстафете на Кубке Содружества.

Анастасия Гришина и Елизавета Каплина выиграли одиночную эстафету на этапе в Сочи.

«На первом рубеже мне было очень тяжело стрелять. На первом этапе я забыла, как быстро стрелять. Была проблема с дополнительным патроном, но я осталась довольна своей стрельбой», – сказала Гришина.

«Самым тяжелым был сегодня подъем. На последнем круге я думала: «Как же хорошо, что у нас есть отрыв», – добавила Каплина.