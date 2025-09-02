Франциска Пройс: «Очень довольна тем, как идет моя подготовка. Я смогла тренироваться в соответствии с планом, серьезных проблем не было»

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала о подготовке к сезону.

С 5 по 7 сентября в Арбере пройдет летний чемпионат Германии.

«Я очень довольна тем, как идет моя подготовка. Пока что я смогла тренироваться в соответствии с планом, и у меня не было серьезных проблем. Конечно, незначительные травмы неизбежны при ежедневных тренировках, но я смогла с этим справиться.

Я с большим нетерпением жду предстоящих соревнований в эти выходные. Это прекрасное чувство – наконец-то снова надеть стартовый номер и проверить свой текущий уровень подготовки на соревнованиях.

К этому старту я подхожу расслабленно – я просто хочу посмотреть, что уже работает хорошо, а что мне еще нужно изменить до зимы. Летом я смогла реализовать свои приоритеты в тренировках, как и планировала.

Самой большой проблемой было включить многочисленные встречи в расписание таким образом, чтобы это не повлияло на восстановление. Думаю, я с этим хорошо справилась», – сказала Пройс.