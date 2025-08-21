Франциска Пройс: «До сих пор не могу смириться со смертью Дальмайер. Я постоянно думаю о Лауре»

Франциска Пройс рассказала, как пережила смерть Лауры Дальмайер.

Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону погибла в горах Пакистана, попав под камнепад. Ей был 31 год.

«Я до сих пор не могу смириться со смертью Лауры. Зимой мы еще сильнее осознаем, что ее больше нет. Я постоянно думаю о ней. Много думаю. Даже на тренировках. Когда промахиваюсь, всегда думаю: «Лаура бы закрыла все», – сказала Пройс .

«Мы с Франци все еще много говорим о Лауре по вечерам. Больше всего огорчает, когда задумаешься, что бы еще могло ждать ее в этой жизни.

Именно тогда понимаешь, что у нас всего одна жизнь, и ею надо наслаждаться, потому что никогда не знаешь, когда она закончится», – добавил четырехкратный чемпион мира Симон Шемп .

Лаура Дальмайер погибла в горах под камнепадом. Она ушла из биатлона ради вершин