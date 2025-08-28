  • Спортс
  • Александр Тихонов: «Не надо жаловаться на недопуск в биатлоне, вина тут только наша. Сегодня мы выглядим не как великая Россия»
5

Александр Тихонов: «Не надо жаловаться на недопуск в биатлоне, вина тут только наша. Сегодня мы выглядим не как великая Россия»

Александр Тихонов заявил, что Россия сама виновата в недопуске в биатлоне.

Международный союз биатлонистов (IBU) сегодня заявил, что в соревнованиях под его эгидой не предусмотрено участие нейтральных спортсменов.

«Пока мы будем сопли жевать и воевать с клоуном, великую Россию не будут воспринимать всерьез. Из нас устроили посмешище. Кто такой Зеленский? А кто такая Украина и Европа? Это все фашисты, которые воевали против нас. И финны были тоже, и другие. Но мы победили их.

А сегодня мы выглядим не как великая Россия. Мы должны править балом, в том числе в Европе. А не слушать Трампа из-за океана, чтобы нам оттуда что-то навязывали. Нам пора об этом всерьез подумать. У России самая большая и богатая территория земного шара, но за продуктами и техникой мы ездим в Белоруссию.

Поэтому не надо жаловаться на недопуск в биатлоне, вина тут только наша. Когда мы перестанем врать и будем думать о собственной экономике и развитии культуры, что-то может поменяться.

Я считаю, что решение IBU – это позор российского спорта. Это не они виноваты, а мы. Как говорил Суворов, надо подчистую заканчивать один военный конфликт, чтобы не начался другой. Тогда нас будут уважать», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
logoсборная России жен
logoАлександр Тихонов
logoIBU
Политика
отстранение и возвращение России
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
