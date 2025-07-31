«Нам будет не хватать твоей доброты. Будем думать о тебе на каждой вершине». Мартен Фуркад о Лауре Дальмайер
Мартен Фуркад выразил соболезнования в связи с гибелью Лауры Дальмайер.
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер погибла в горах Пакистана, попав под камнепад. Ей был 31 год.
«Нам будет очень не хватать твоей доброты. Счастливого пути, Лаура! Мы будем думать о тебе на каждой вершине», – написал шестикратный олимпийский чемпион Фуркад в соцсети.
Лаура Дальмайер погибла в горах под камнепадом. Она ушла из биатлона ради вершин
Напарница Дальмайер по восхождению: «Я видела, как Лауру ударило огромным камнем и отбросило к склону горы. С этого момента она больше не двигалась»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм Мартена Фуркада
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