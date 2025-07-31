«Нам будет не хватать твоей доброты. Будем думать о тебе на каждой вершине». Мартен Фуркад о Лауре Дальмайер

Мартен Фуркад выразил соболезнования в связи с гибелью Лауры Дальмайер.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Дальмайер погибла в горах Пакистана, попав под камнепад. Ей был 31 год.

«Нам будет очень не хватать твоей доброты. Счастливого пути, Лаура! Мы будем думать о тебе на каждой вершине», – написал шестикратный олимпийский чемпион Фуркад в соцсети.

Лаура Дальмайер погибла в горах под камнепадом. Она ушла из биатлона ради вершин

Напарница Дальмайер по восхождению: «Я видела, как Лауру ударило огромным камнем и отбросило к склону горы. С этого момента она больше не двигалась»