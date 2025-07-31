Напарница Дальмайер по восхождению: «Я видела, как Лауру ударило огромным камнем и отбросило к склону горы. С этого момента она больше не двигалась»

Напарница Дальмайер по восхождению рассказала, как погибла экс-биатлонистка.

Накануне стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка немка Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана, попав под камнепад. Ей был 31 год.

Дальмайер и ее напарница Марина Краусс совершали восхождение на пик Лайла, но решили идти вниз из-за ухудшившихся погодных условий.

«Я видела, как Лауру ударило огромным камнем и затем отбросило к склону горы», – сказала Краусс.

По ее словам, Дальмайер ударило в голову.

«С этого момента она больше не двигалась. И у меня не было возможности безопасно добраться туда, где она находилась. Я звала ее, но ответа не было.

Мы решили повернуть назад раньше времени, не достигнув вершины. Если бы мы были в том месте на полчаса раньше, то благополучно спустились бы вниз», – отметила Краусс.

Лаура Дальмайер погибла в горах под камнепадом. Она ушла из биатлона ради вершин