Напарница Дальмайер по восхождению: «Я видела, как Лауру ударило огромным камнем и отбросило к склону горы. С этого момента она больше не двигалась»
Накануне стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка немка Лаура Дальмайер погибла в горах Пакистана, попав под камнепад. Ей был 31 год.
Дальмайер и ее напарница Марина Краусс совершали восхождение на пик Лайла, но решили идти вниз из-за ухудшившихся погодных условий.
«Я видела, как Лауру ударило огромным камнем и затем отбросило к склону горы», – сказала Краусс.
По ее словам, Дальмайер ударило в голову.
«С этого момента она больше не двигалась. И у меня не было возможности безопасно добраться туда, где она находилась. Я звала ее, но ответа не было.
Мы решили повернуть назад раньше времени, не достигнув вершины. Если бы мы были в том месте на полчаса раньше, то благополучно спустились бы вниз», – отметила Краусс.
Лаура Дальмайер погибла в горах под камнепадом. Она ушла из биатлона ради вершин