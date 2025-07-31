Альпинист Месснер, покоривший 14 восьмитысячников: «Дальмайер была опытной альпинисткой, одной из лучших в мире. Но от камнепада невозможно укрыться»

Итальянский альпинист Райнхольд Месснер высказался о гибели Лауры Дальмайер.

Месснер – первый человек, совершивший восхождения на все 14 «восьмитысячников» мира.

Накануне стало известно, что двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер погибла в горах Пакистана, попав под камнепад. Ей был 31 год.

«Лаура была великой биатлонисткой, а после завершения карьеры стала опытной альпинисткой, одной из лучших в мире. Но от камнепада невозможно укрыться.

Она не совершила ошибок. Она любила горы и досконально их знала. С конца июня Лаура находилась в Пакистане с друзьями и уже совершила восхождение на Большую Башню Транго (6286 м).

Пик Лайла (6096 м) был ее следующей целью. Сложность этой горы – не в высоте, а в том, что восхождение связано с ледолазанием. Обвал камней стал для нее роковым», – сказал Месснер.

Лаура Дальмайер погибла в горах под камнепадом. Она ушла из биатлона ради вершин