Светлана Журова: «Нечестно и незаконно, что российских биатлонистов не пустили тренироваться в Италии. Организаторы Игр обязаны пускать все страны на свои объекты»

Светлана Журова назвала незаконной отмену сбора российских биатлонистов в Италии.

Тренер сборной России Артем Истомин ранее заявил, что сбор его группы в Антхольце отменен по инициативе итальянской стороны.

«Сначала российские лыжники поехали в Италию тренироваться. И, так понимаю, это вызвало возмущение у иностранных спортсменов: как это русские здесь готовятся рядом с нами. Это точно сыграло свою роль, поэтому нашим биатлонистам отказали. Итальянцы побоялись скандала, давления и в этот раз уже не пустили наших спортсменов на сбор. Видите, не мытьем, так катаньем продолжают прессовать нас.

Наши биатлонисты правильно поступили, что хотели потренироваться в Италии в условиях, приближенных к тем, что будут на Олимпиаде. А вдруг их допустят в итоге? Все другие страны тренируются же там, а мы что, должны приехать и с нуля выступать на Олимпиаде? И потом иностранцы скажут: ха-ха, русские ничего не могут, не подготовились.

Вообще, это нечестно и незаконно, что российских биатлонистов не пустили тренироваться в Италии. До Олимпиады осталось полгода, организаторы Игр обязаны пускать все страны на свои спортивные объекты. У МОК (Международного олимпийского комитета) есть соответствующее правило на этот счет», – сказала депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

В Антхольце в феврале пройдут биатлонные соревнования Олимпиады-2026.