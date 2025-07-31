Мошкова о фотосессиях: «У всех свои рамки, у меня тоже. Грань между сексуальностью и пошлостью должна соблюдаться»

Биатлонистка Екатерина Мошкова считает, что в фотосессиях нужно соблюдать грань.

– «Я хочу, чтобы женщины были свободны, имели равные права и при этом могли иметь красивую задницу!» – с этих слов у тебя, Вероники Степановой и конькобежки Александры Саютиной начался челлендж с показом своих поп. Саютина рассказывала, что не ожидала такого ажиотажа вокруг этой истории. Помнишь, как ты вписалась в это?

– Да, забавная ситуация. Я тоже не ожидала такого ажиотажа вокруг нашего челленджа. Мне Вероника или написала, или упомянула меня в одном из своих постов с предложением поучаствовать – уже не помню. Я решила, а почему бы и нет?! Многие спортсменки постят свои фото с пляжа в купальниках – я не вижу ничего в этом такого, это была шутка, не более того.

– Вас и хвалили, и хейтили. Как ты справлялась с повышенным вниманием к себе в тот период?

– Я уже давно спокойно отношусь и к негативным, и к позитивным комментариям. Не расстраиваюсь, когда получаю какой-то хейт. Каждый человек воспринимает ту или иную ситуацию, историю по-своему. Для нас это было смешно и весело, поэтому мы решили поделиться этим в наших социальных сетях.

– Ты вообще любитель почитать комментарии и ответить кому-то?

– Все зависит от настроения. Я могу ответить на комментарии и позитивные, и негативные, но так, чтобы до скандалов и ссор доводить – вряд ли. Раньше, когда я только начинала вести социальные сети, была более восприимчива к критике, каким-то плохим комментариям, могла переживать из-за этого. Сейчас я спокойно к этому отношусь. Высказал человек свое мнение и высказал. Молодец! <...>

– Для многих ты одна из главных красоток нашего биатлона. И дело не только в теле. Дмитрий Губерниев, например, публично тебе симпатизирует, даже стоял на коленях перед тобой. Виктория Сливко как-то рассказывала, что попросила его не комментировать свои фото в соцсети, где он называл ее сексуальной. Ты как к этому относишься в свой адрес?

– Отношусь к этому нормально. У меня нет никакого дискомфорта от того, что мне делают комплименты. Мне это приятно, как любой женщине.

– Фотосессия, где у тебя был кадр в обнаженном виде, – как ты поняла для себя, что хочешь такие кадры?

– Я не планировала такие фото. В процессе съемки фотограф предложила попозировать в полуобнаженном виде. Некоторые кадры показались мне очень даже неплохими. Я не нахожу в них чего-то откровенного. У всех есть свои рамки дозволенного, так скажем, и эти кадры показались мне эстетичными, поэтому я поделилась ими в своих социальных сетях.

– Съемка для мужского журнала для тебя – ок?

– Если бы это случилось, то с какими-то условиями, потому что, опять же, у всех свои рамки. У меня они тоже есть. Грань между сексуальностью и пошлостью должна соблюдаться! – сказала победитель и призер чемпионатов России по биатлону Мошкова .