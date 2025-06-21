Пак о словах Губерниева про нехватку патронов: «Не знаю, откуда такая информация. Имеются небольшие трудности, связанные с логистикой, но глобальных проблем нет»

Александр Пак не подтвердил слова Губерниева о кризисе с патронами в биатлоне.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев написал в телеграм-канале: «В стране кончаются патроны, совсем. Надо что-то делать. Есть информация, что СБР требует с регионов обеспечить потребности в патронах юниорской сборной на 100 процентов, взрослой – на 30 процентов».

«Патроны в команде есть. У нас имеются небольшие трудности, в большей степени связанные с логистикой, но глобальных проблем нет. Команды патронами обеспечены.

Я вообще не знаю, откуда возникла такая информация. Мы закупаем патроны не на один десяток рублей. У нас бывают перебои, связанные с логистикой. К сожалению, что-то не приходит вовремя, но в сборной патроны есть», – сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России Пак.