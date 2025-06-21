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Губерниев о ситуации с патронами: «В отличие от Пака, я собираю информацию на местах. Если слушать доклады, что у нас все хорошо, можно потерять вид спорта»

Дмитрий Губерниев высказался о дефиците патронов в российском биатлоне.

Ранее исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак заявил, что не подтверждает слова Губерниева о том, что «в стране совсем кончаются патроны».  

«Не знаю, откуда такая информация. Имеются небольшие трудности, связанные с логистикой, но глобальных проблем нет. Команды патронами обеспечены», – сказал Пак. 

«Если все время слушать доклады, что у нас все хорошо, можно потерять вид спорта. В биатлоне не все хорошо. Я, в отличие от Пака, собираю информацию от тренеров на местах. Очень сложно многим из них.

Им (СБР) нужно работать засучив рукава, договариваться. СБР пытается это делать, но усилия явно недостаточны. Не знает он, откуда эта информация... Я рекомендую этим ребятам, моим большим друзьям, почаще общаться с людьми.

СБР – это союз. Нужно слушать регионы, общаться с тренерами, представителями на местах, а не только надувать щеки», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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