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Австриец Штайер стал тренером сборной Швеции по стрельбе

Австриец Штрайер стал тренером сборной Швеции по стрельбе.

Флориан Штайер раньше работал с женской сборной Германии, в том числе – с Дениз Херманн и Лаурой Дальмайер.

«Это захватывающе и позитивно/ После всех этих лет в устоявшейся команде свежий взгляд со стороны — это прекрасно. У нас будет тот человек, который заметит вещи, которые мы сами, возможно, уже не замечаем. В то же время, я думаю, важно, чтобы мы не переворачивали все с ног на голову», – сказала Эльвира Оберг.

«Безусловно, хорошо пригласить кого-то со стороны. Надеюсь, так мы сможем еще лучше использовать свой потенциал», – отметила Ханна Оберг.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Merkur
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