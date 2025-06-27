Дмитрий Васильев: «Норвегия – самая больная нация, которая на запрещенных препаратах выигрывает золотые медали в лыжах и биатлоне»

Дмитрий Васильев предложил спортсменам с астмой соревноваться отдельно.

«Спортсмены, которые за счет терапевтических исключений выигрывают медали на чемпионатах мира и Олимпийских играх, являются мошенниками. Настоящий астматик не может завоевывать медали в борьбе со здоровыми людьми. Это мнимые больные.

Нужно сделать так, чтобы в спорте не было больных, которые выигрывают медали, чтобы соревновались чистые и здоровые люди. А те, кто болеют, пусть создадут свою лигу. При этом не нужно включать их в паралимпийский спорт.

Ради сохранения демократического принципа предлагаю создать лигу больных, лигу астматиков. Пусть они между собой соревнуются, это будет справедливо. Вот там пускай и побеждают норвежцы, которые являются самыми передовыми в этом смысле. Норвегия – это самая больная нация, которая на запрещенных препаратах выигрывает золотые медали в лыжных гонках и биатлоне», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.