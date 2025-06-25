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Максим Цветков: «В наш разбан сейчас очень сложно поверить. Мне кажется, что это маловероятно»

Максим Цветков считает маловероятным разбан российского биатлона.

– Обидно, что так складывается у вас карьера: сначала не получили приглашение на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане из-за допинговых санкций, хотя вас ни разу не ловили на применении запрещенных препаратов, а после 2022 года международные старты для вас были закрыты уже по политическим причинам.

– Конечно, обидно. Но эта обида уже прошла. Я о ней не вспоминаю. В тот момент было очень обидно. Если отмотать назад и посмотреть на самого себя в период, когда нас в Корею не пустили, то даже не передать те чувства. Было даже обиднее, чем сейчас. Потому что тогда я был если не на пике своей формы, то очень близко к этому. Были неплохие результаты.

Даже если взять тот олимпийский сезон-2017/18, то я провел хорошую концовку. Взял личную медаль в Тюмени на этапе Кубка мира и вообще был очень хорошо готов. Но, к сожалению, не мы решаем. Мы здесь люди, которые только выполняют то, что нам сказали. Сейчас это забыто.

– В этой связи можно быть довольным, что зацепились за бронзовые медали в эстафете на Олимпиаде-2022?

– Да, хотя тогда хотелось большего. Но в личных гонках не взял золото только из-за своих ошибок. Тут можно только себя винить. Иногда до сих пор прокручиваешь в голове все те гонки, думаешь, что сделал не так. Но как сложилось, так сложилось. Я рад, что был такой опыт в моей жизни, как Олимпийские игры. И что мы зацепились тогда за медали в эстафете.

– Верите, что в предстоящем олимпийском сезоне российский биатлон разбанят?

– Не буду говорить категорично, но мне кажется, что это маловероятно. По тому, как ведет себя IBU, что там говорят всё это время... Есть ощущение, что подвижки в отношении нашего допуска на международные старты будут не такими быстрыми, как хотелось бы. Во всяком случае, говорю за биатлон.

– Антон Бабиков считает, что наших биатлонистов вообще последними разбанят из-за необходимости перевозить через границы государств винтовки с патронами.

– Да, я тоже считаю, что это очень сложно. В нынешней ситуации сложно представить, что нас пропустят в ту же Европу с оружием. Тем более большинство из нас военнослужащие, представляют ЦСКА. Так что в наш разбан сейчас очень сложно поверить. Конечно, в этом мире все меняется быстро, поэтому ничего нельзя исключать, все возможно. Но мое внутреннее ощущение, что маловероятно, – сказал Цветков.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Известия
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