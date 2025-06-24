Цветков о завершении карьеры Бо: «У меня ребенок уже идет в школу, хочется больше времени проводить с семьей. С этой точки зрения я Йоханнеса прекрасно понимаю»
Цветков заявил, что понимает решение Йоханнеса Бо завершить карьеру за год до ОИ.
«Удивило, что оно принято перед олимпийским сезоном – осталось потерпеть только один год. Но я его прекрасно понимаю, потому что в прошлом году принял для себя решение, что невозможно жить спокойно, когда у тебя растет ребенок, а ты не видишь, как он делает первые шаги, пошел в детский сад.
У меня ребенок уже идет в школу, и, поскольку влияние отца на сына велико, хочется больше времени проводить с семьей. С этой точки зрения я Йоханнеса прекрасно понимаю», – сказал российский биатлонист Максим Цветков.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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