Цветков о завершении карьеры Бо: «У меня ребенок уже идет в школу, хочется больше времени проводить с семьей. С этой точки зрения я Йоханнеса прекрасно понимаю»

Цветков заявил, что понимает решение Йоханнеса Бо завершить карьеру за год до ОИ.

«Удивило, что оно принято перед олимпийским сезоном – осталось потерпеть только один год. Но я его прекрасно понимаю, потому что в прошлом году принял для себя решение, что невозможно жить спокойно, когда у тебя растет ребенок, а ты не видишь, как он делает первые шаги, пошел в детский сад.

У меня ребенок уже идет в школу, и, поскольку влияние отца на сына велико, хочется больше времени проводить с семьей. С этой точки зрения я Йоханнеса прекрасно понимаю», – сказал российский биатлонист Максим Цветков .