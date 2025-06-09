  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Цветков о нейтральном статусе: «Все знают, что ты представляешь команду России. Спортсменам нужно выступать, карьера очень короткая»
1

Цветков о нейтральном статусе: «Все знают, что ты представляешь команду России. Спортсменам нужно выступать, карьера очень короткая»

Биатлонист Цветков рассказал, как относится к выступлениям в нейтральном статусе.

– Если российских спортсменов допустят выступать только под нейтральным флагом, это нужно делать?

– Прошлый олимпийский цикл я проходил то же самое, когда мы ехали под нейтральным флагом, но это была команда. Одно дело, когда ты едешь как отдельный спортсмен, тогда это выбор каждого.

Когда ты едешь под нейтральным флагом и представляешь команду, то это совсем другое дело. Все знают, что ты представляешь команду и что это команда Российской Федерации. Тогда, конечно же, нужно ехать.

Я всегда здесь поддерживаю спортсменов, несмотря на то, что говорят какие-то функционеры. Кто-то против, кто-то за, но сейчас все настроены более положительно к тому, чтобы ехать. Спортсменам нужно выступать, карьера очень короткая. Я два года не был в национальной команде. Жалею, что так случилось, сам был виноват, – сказал чемпион мира в эстафете Максим Цветков

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
logoМаксим Цветков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Максим Цветков: «Не исключаю, что завершу карьеру, потому что с мотивацией есть проблемы. Биатлон уже не входит в число жизненных целей»
124 мая, 08:12
Цветков о выборах главы ФЛГР: «Вяльбе любят и поддерживают многие регионы и спортсмены. Сомневаюсь, что Губерниев может с ней посоперничать»
1122 мая, 16:43
Бабиков, Цветков, Логинов, Поварницын и Спицов пробежали полумарафон в Казани
34 мая, 13:30
Главные новости
Губерниев о том, что его программа взяла ТЭФИ: «Тем, кто освещает футбол на нашем канале, надо много поработать, чтобы дотянуться до нашего звездного уровня»
34вчера, 16:36
«Биатлон с Губерниевым» взял ТЭФИ в номинации «Спортивное шоу». Он обошел «Все на Матч!» и «Суперниндзя»
3вчера, 16:32
Васильев о желании Бажина стать депутатом: «Полная ерунда. Не зная жизни, не имея опыта и навыков, спортсмены сразу хотят быть начальниками»
2вчера, 14:25
Губерниев о Бажине: «Когда спортсмены хотят стать именно депутатами, есть какая-то фига в кармане у них, мне кажется»
4вчера, 10:57
Бажин о сезоне: «Вся команда добавила в скорострельности. Наша группа выделялась»
4вчера, 08:28
Бажин о фразе «7-8 россиян могут спокойно бороться за топ-15 Кубка мира»: «Список даже больше. Про себя я тоже не забываю»
23вчера, 08:12
Биатлонист Бажин: «Хочу стать депутатом после завершения спортивной карьеры. Меня стала интересовать законодательная сфера»
53вчера, 07:46
Глава строительной фирмы получил 6 лет колонии за мошенничество с капремонтом к Универсиаде-2019 в Красноярске
48вчера, 06:34
Жюлия Симон: «Иногда хочется обернуться и посмотреть, чего я уже достигла в карьере, сказать себе, что я, возможно, немного впереди... Но я не могу»
8 июня, 15:12
Даниил Серохвостов: «Я готовлюсь именно к Олимпиаде. Если ее не будет – жаль, но у нас есть другие соревнования, буду бороться там»
6 июня, 10:51
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
910 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
129 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
129 марта, 14:29
Татьяна Акимова взяла паузу в спортивной карьере
1826 марта, 15:49
«Хочу, чтобы моих ошибок не повторяли. Я призываю избегать «штрафных кругов» во всех смыслах». Спортивный журналист Круглов о проблемах с алкоголем
124 марта, 08:28
Компания Fischer подарила именные лыжи братьям Бо
223 марта, 16:16Фото
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Лагрейд выиграл, Перро – 2-й, Фийон-Майе – 3-й
523 марта, 15:56
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс победила, Эльвира Оберг – 2-я, Жанмонно – 3-я
123 марта, 13:32