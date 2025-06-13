Дмитрий Васильев: «В IBU открыто говорят, что вопрос о возвращении россиян даже не рассматривается. Они настроили против нас все федерации биатлона»

Васильев заявил, что IBU настроил против России все федерации биатлона.

«В IBU открыто говорят, что вопрос о возвращении российских биатлонистов даже не рассматривается, ни о каком нашем возврате речи не идет.

Эта организация настроила против нас все федерации биатлона. Сейчас идет тотальная ложь по отношению к России, а эти организации вместо того, чтобы разобраться, верят этому.

Рассчитывать на какую‑то сознательность не приходится, потому что мы видим, какая «демократия» сейчас в Европе. Сказал что‑то не то, сразу схватил кучу неприятностей, поэтому никто и не хочет высказываться за наше возвращение», — сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.