Дмитрий Губерниев: «В стране кончаются патроны. СБР требует с регионов обеспечить потребности в патронах взрослой сборной на 30 процентов!»
Губерниев сообщил, что сборная России по биатлону испытывает нехватку патронов.
«Новости биатлона! Грустные! В стране кончаются патроны, совсем. Надо что-то делать.
Есть инфа, что СБР требует с регионов обеспечить потребности в патронах юниорской сборной на 100 процентов, взрослой на 30 процентов!
А регионам очень трудно самим. Вот такие помидоры!» – написал Дмитрий Губерниев в телеграм-канале.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Губерниева
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