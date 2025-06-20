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Дмитрий Губерниев: «В стране кончаются патроны. СБР требует с регионов обеспечить потребности в патронах взрослой сборной на 30 процентов!»

Губерниев сообщил, что сборная России по биатлону испытывает нехватку патронов.

«Новости биатлона! Грустные! В стране кончаются патроны, совсем. Надо что-то делать.

Есть инфа, что СБР требует с регионов обеспечить потребности в патронах юниорской сборной на 100 процентов, взрослой на 30 процентов!

А регионам очень трудно самим. Вот такие помидоры!» – написал Дмитрий Губерниев в телеграм-канале. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Дмитрия Губерниева
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