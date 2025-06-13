Александр Пак: «У нас ситуация не похожая на лыжную. Вопрос допуска в ближайшее время вообще не рассматривается»

Пак заявил, что IBU пока не рассматривает вопрос допуска российских биатлонистов.

— Есть ли в биатлоне такие же разговоры, как в лыжных гонках, что ориентировочные сроки рассмотрения вопроса о допуске спортсменов стоят не раньше сентября?

— У нас ситуация не похожая на лыжную. Вопрос допуска в ближайшее время вообще не рассматривается и не планируется. Но все меняется и все течет, посмотрим.

Сейчас мы готовимся по нескольким планам — если нас допустят и если нас не допустят, — сказал исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак.