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IBU: «Выборы главы МОК не повлияли на ситуацию с допуском россиян и белорусов. Их участие невозможно, пока продолжается конфликт на Украине»

В IBU ответили на вопрос о возможном допуске российских биатлонистов к турнирам.

20 марта на выборах главы Международного олимпийского комитета (МОК) победила экс-пловчиха из Зимбабве Кирсти Ковентри. В июне она официально сменит на этом посту Томаса Баха.

«Выборы главы МОК никак не повлияли на ситуацию с допуском российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям и Олимпийским играм.

Этот статус не менялся с Конгресса IBU 2022 года, когда в результате голосования было принято отстранить Союз биатлонистов России и Федерацию биатлона Беларуси по соображениям безопасности. Участие российских и белорусских атлетов невозможно, пока продолжается военный конфликт на Украине», – заявили в международной федерации.

Ковентри – новый босс МОК, она ставленница Баха. Что это значит для России?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ВсеПроСпорт
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