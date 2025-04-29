Александр Тихонов: «Бессебергу надо еще добавить срок. Он пьянь, развратник и позор мирового биатлона»
В апреле 2024 года бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга приговорили к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за коррупцию в период, когда он возглавлял IBU.
Норвежского функционера обвинили, в частности, в получении взяток в виде дорогих часов, секс-услуг с проститутками, а также охотничьих туров в Россию, Австрию и Чехию. Сейчас в Норвегии идут апелляционные слушания по данному делу.
«Бессебергу надо еще добавить срок, я бы ему с удовольствием прибавил. Об этом знает весь биатлонный мир: он пьянь, развратник и позор мирового биатлона. А норвежцы в этом не видят ничего страшного.
Есть Бессеберг и есть Столтенберг (экс-генсекретарь НАТО – Спортс’’) – один все пропил, второй за войну ратует. В этом и есть все норвежцы», – сказал бывший вице-президент IBU, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
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