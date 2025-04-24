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Дмитрий Васильев: «Терапевтические исключения – это лазейка, чтобы обыгрывать весь мир и показывать достоинства западного образа жизни»

Дмитрий Васильев заявил, что норвежцы уничтожают лыжные гонки и биатлон.

«Взывать к их совести абсолютно не приходится. Терапевтические исключения – это такая лазейка для своих, чтобы они могли обыгрывать весь мир и показывать достоинства западного образа жизни перед всем остальным миром.

Это обычная политика. В некоторых видах спорта назначили спортсменов, которые являются непререкаемыми авторитетами. Например, в лыжных гонках зеленый свет дали норвежцам.

Они благополучно уничтожают лыжные гонки и биатлон. Когда на чемпионате мира в этом году в спринтерской гонке все первые места достались норвежцам – как это возможно? Это все попытка показать миру преимущество западной цивилизации», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
logoДмитрий Васильев
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