Дмитрий Васильев: «Терапевтические исключения – это лазейка, чтобы обыгрывать весь мир и показывать достоинства западного образа жизни»
Дмитрий Васильев заявил, что норвежцы уничтожают лыжные гонки и биатлон.
«Взывать к их совести абсолютно не приходится. Терапевтические исключения – это такая лазейка для своих, чтобы они могли обыгрывать весь мир и показывать достоинства западного образа жизни перед всем остальным миром.
Это обычная политика. В некоторых видах спорта назначили спортсменов, которые являются непререкаемыми авторитетами. Например, в лыжных гонках зеленый свет дали норвежцам.
Они благополучно уничтожают лыжные гонки и биатлон. Когда на чемпионате мира в этом году в спринтерской гонке все первые места достались норвежцам – как это возможно? Это все попытка показать миру преимущество западной цивилизации», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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