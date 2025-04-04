Финал Кубка Содружества. Спринт. Бабиков стартует 8-м, Бажин – 18-м, Логинов – 19-м, Серохвостов – 22-м, Смольский – 25-м, Халили – 26-м, Лазовский – 29-м, Латыпов – 35-м

4 апреля биатлонисты пробегут спринт на Кубке Содружества в Мурманске.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону

5-й этап (финал)

Мурманск

Мужчины, спринт

Начало – 13:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

3. Никита Поршнев

5. Александр Поварницын

8. Антон Бабиков

10. Никита Лобастов (Беларусь)

11. Евгений Сидоров

15. Евгений Емерхонов

16. Ильназ Мухамедзянов

18. Кирилл Бажин

19. Александр Логинов

22. Даниил Серохвостов

23. Иван Колотов

25. Антон Смольский (Беларусь)

26. Карим Халили

27. Кирилл Стрельцов

29. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

31. Иван Тулатин (Беларусь)

35. Эдуард Латыпов

Полный старт-лист здесь.