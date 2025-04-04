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  • Финал Кубка Содружества. Спринт. Бабиков стартует 8-м, Бажин – 18-м, Логинов – 19-м, Серохвостов – 22-м, Смольский – 25-м, Халили – 26-м, Лазовский – 29-м, Латыпов – 35-м
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Финал Кубка Содружества. Спринт. Бабиков стартует 8-м, Бажин – 18-м, Логинов – 19-м, Серохвостов – 22-м, Смольский – 25-м, Халили – 26-м, Лазовский – 29-м, Латыпов – 35-м

4 апреля биатлонисты пробегут спринт на Кубке Содружества в Мурманске.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону

5-й этап (финал)

Мурманск

Мужчины, спринт

Начало – 13:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист

3. Никита Поршнев

5. Александр Поварницын

8. Антон Бабиков

10. Никита Лобастов (Беларусь)

11. Евгений Сидоров

15. Евгений Емерхонов

16. Ильназ Мухамедзянов

18. Кирилл Бажин

19. Александр Логинов

22. Даниил Серохвостов

23. Иван Колотов

25. Антон Смольский (Беларусь)

26. Карим Халили

27. Кирилл Стрельцов

29. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

31. Иван Тулатин (Беларусь)

35. Эдуард Латыпов

Полный старт-лист здесь. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАнтон Бабиков
logoАлександр Поварницын
logoНикита Поршнев
logoНикита Лобастов
logoАлександр Логинов
Евгений Емерхонов
Евгений Сидоров
Ильназ Мухамедзянов
Кирилл Бажин
logoКарим Халили
logoДаниил Серохвостов
Антон Смольский
logoКирилл Стрельцов
logoЭдуард Латыпов
logoДмитрий Лазовский
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