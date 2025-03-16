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Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Франции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 1 секунду, Германия – лучшая по скорострельности

Сборная Франции была быстрейшей на лыжне в сингл-миксте на Кубке мира в Поклюке.

Кубок мира по биатлону-2024/25

8-й этап

Поклюка, Словения

Сингл-микст

Лыжный ход

1-й этап

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 7.40,5

2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 6,4

3. Суви Минккинен (Финляндия) – 9,1

4-5. Селина Гротиан (Германия) – 9,4

4-5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 9,4

6. Люция Харватова (Чехия) – 11,7...

9. Аита Гаспарин (Швейцария) – 14,6

10. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 15,8

2-й этап

1. Кэмпбелл Райт (США) – 6.38,5

2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1,1

3. Яков Фак (Словения) – 6,2

4. Павел Магазеев (Молдова) – 6,4

5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 7,6

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 8,1...

9. Йеспер Нелин (Швеция) – 9,7

3-й этап

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 7.37,2

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1,4

3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 4,4

4. Йоанна Якела (Польша) – 9,6

5. Люция Харватова (Чехия) – 10,8

6. Селина Гротиан (Германия) – 10,9...

8. Аита Гаспарин (Швейцария) – 12,4...

10. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 17,6

4-й этап

1. Теро Сеппяля (Финляндия) – 10.02,7

2. Яков Фак (Словения) – 1,3

3. Кэмпбелл Райт (США) – 4,7

4. Йеспер Нелин (Швеция) – 8,6

5. Мартин Ульдал (Норвегия) – 13,2

6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 13,6

Общее время лыжного хода

1. Франция – 32.22,9

2. Норвегия – 1,1

3. Финляндия – 3,9

4. США – 12,8

5. Словения – 16,6

6. Швейцария – 24,7

7. Швеция – 27,7

8. Австрия – 35,2

9-10. Германия – 49,7

9-10. Польша – 49,7

Скорострельность

1. Германия – 3.35,8 (0+8)

2. Италия – 3.39,2 (0+4)

3. Румыния – 3.42,4 (0+2)

4-5. Швейцария – 3.51,4 (0+7)

4-5. Швеция – 3.51,4 (0+4)

6. Норвегия – 4.00,9 (4+10)

7. Финляндия – 4.08,2 (0+9)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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logoЛиза Тереза Хаузер
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logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
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logoсборная Франции жен
logoСелина Гротиан
logoсборная Норвегии
logoЯков Фак
logoНиклас Хартвег
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