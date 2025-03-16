Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Франции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 1 секунду, Германия – лучшая по скорострельности
Кубок мира по биатлону-2024/25
8-й этап
Поклюка, Словения
Сингл-микст
Лыжный ход
1-й этап
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 7.40,5
2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 6,4
3. Суви Минккинен (Финляндия) – 9,1
4-5. Селина Гротиан (Германия) – 9,4
4-5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 9,4
6. Люция Харватова (Чехия) – 11,7...
9. Аита Гаспарин (Швейцария) – 14,6
10. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 15,8
2-й этап
1. Кэмпбелл Райт (США) – 6.38,5
2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1,1
3. Яков Фак (Словения) – 6,2
4. Павел Магазеев (Молдова) – 6,4
5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 7,6
6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 8,1...
9. Йеспер Нелин (Швеция) – 9,7
3-й этап
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 7.37,2
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1,4
3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 4,4
4. Йоанна Якела (Польша) – 9,6
5. Люция Харватова (Чехия) – 10,8
6. Селина Гротиан (Германия) – 10,9...
8. Аита Гаспарин (Швейцария) – 12,4...
10. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 17,6
4-й этап
1. Теро Сеппяля (Финляндия) – 10.02,7
2. Яков Фак (Словения) – 1,3
3. Кэмпбелл Райт (США) – 4,7
4. Йеспер Нелин (Швеция) – 8,6
5. Мартин Ульдал (Норвегия) – 13,2
6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 13,6
Общее время лыжного хода
1. Франция – 32.22,9
2. Норвегия – 1,1
3. Финляндия – 3,9
4. США – 12,8
5. Словения – 16,6
6. Швейцария – 24,7
7. Швеция – 27,7
8. Австрия – 35,2
9-10. Германия – 49,7
9-10. Польша – 49,7
Скорострельность
1. Германия – 3.35,8 (0+8)
2. Италия – 3.39,2 (0+4)
3. Румыния – 3.42,4 (0+2)
4-5. Швейцария – 3.51,4 (0+7)
4-5. Швеция – 3.51,4 (0+4)
6. Норвегия – 4.00,9 (4+10)
7. Финляндия – 4.08,2 (0+9)
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