Кубок мира. Сингл-микст. Сборная Франции была быстрейшей на лыжне, Норвегия проиграла 1 секунду, Германия – лучшая по скорострельности

Сборная Франции была быстрейшей на лыжне в сингл-миксте на Кубке мира в Поклюке.

Кубок мира по биатлону-2024/25 8-й этап Поклюка, Словения Сингл-микст Лыжный ход 1-й этап 1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 7.40,5 2. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 6,4 3. Суви Минккинен (Финляндия) – 9,1 4-5. Селина Гротиан (Германия) – 9,4 4-5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 9,4 6. Люция Харватова (Чехия) – 11,7... 9. Аита Гаспарин (Швейцария) – 14,6 10. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 15,8 2-й этап 1. Кэмпбелл Райт (США) – 6.38,5 2. Мартин Ульдал (Норвегия) – 1,1 3. Яков Фак (Словения) – 6,2 4. Павел Магазеев (Молдова) – 6,4 5. Теро Сеппяля (Финляндия) – 7,6 6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 8,1... 9. Йеспер Нелин (Швеция) – 9,7 3-й этап 1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 7.37,2 2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1,4 3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 4,4 4. Йоанна Якела (Польша) – 9,6 5. Люция Харватова (Чехия) – 10,8 6. Селина Гротиан (Германия) – 10,9... 8. Аита Гаспарин (Швейцария) – 12,4... 10. Йоханна Скоттхайм (Швеция) – 17,6 4-й этап 1. Теро Сеппяля (Финляндия) – 10.02,7 2. Яков Фак (Словения) – 1,3 3. Кэмпбелл Райт (США) – 4,7 4. Йеспер Нелин (Швеция) – 8,6 5. Мартин Ульдал (Норвегия) – 13,2 6. Никлас Хартвег (Швейцария) – 13,6 Общее время лыжного хода 1. Франция – 32.22,9 2. Норвегия – 1,1 3. Финляндия – 3,9 4. США – 12,8 5. Словения – 16,6 6. Швейцария – 24,7 7. Швеция – 27,7 8. Австрия – 35,2 9-10. Германия – 49,7 9-10. Польша – 49,7 Скорострельность 1. Германия – 3.35,8 (0+8) 2. Италия – 3.39,2 (0+4) 3. Румыния – 3.42,4 (0+2) 4-5. Швейцария – 3.51,4 (0+7) 4-5. Швеция – 3.51,4 (0+4) 6. Норвегия – 4.00,9 (4+10) 7. Финляндия – 4.08,2 (0+9)