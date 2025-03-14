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Первенство России среди юниоров. Коновалов и Якуничева выиграли масс-старты, Кульгускин и Айгильдина – 2-е

Коновалов и Якуничева выиграли масс-старты на юниорском первенстве России.

Первенство России по биатлону среди юниоров

Уват

Масс-старты

Юниоры

1. Савелий Коновалов – 35.53,9 (4)

2. Леонид Кульгускин – 25,1 (2)

3. Михаил Стребко – 31,5 (4)

4. Дмитрий Евменов – 33,3 (4)

5. Егор Прокудин – 37,6 (2)

6. Никита Малюгин – 53,7 (3)

Юниорки

1. Светлана Якуничева – 30.25,3 (3)

2. Анастасия Айгильдина – 14,7 (0)

3. Ксения Караман – 16,1 (2)

4. Инна Терещенко – 29,1 (4)

5. Василиса Марусова – 31,6 (0)

6. Анастасия Киреева – 43,0 (2)

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoюниорская сборная России
logoженская юниорская сборная России по биатлону
результаты
чемпионат России среди юниоров
Савелий Коновалов
Михаил Стребко
Леонид Кульгускин
Светлана Якуничева
Никита Малюгин
Ксения Караман
Анастасия Киреева
Егор Прокудин
Василиса Марусова
Инна Терещенко
Анастасия Айгильдина
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