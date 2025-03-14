Первенство России среди юниоров. Коновалов и Якуничева выиграли масс-старты, Кульгускин и Айгильдина – 2-е
Коновалов и Якуничева выиграли масс-старты на юниорском первенстве России.
Первенство России по биатлону среди юниоров
Уват
Масс-старты
Юниоры
1. Савелий Коновалов – 35.53,9 (4)
2. Леонид Кульгускин – 25,1 (2)
3. Михаил Стребко – 31,5 (4)
4. Дмитрий Евменов – 33,3 (4)
5. Егор Прокудин – 37,6 (2)
6. Никита Малюгин – 53,7 (3)
Юниорки
1. Светлана Якуничева – 30.25,3 (3)
2. Анастасия Айгильдина – 14,7 (0)
3. Ксения Караман – 16,1 (2)
4. Инна Терещенко – 29,1 (4)
5. Василиса Марусова – 31,6 (0)
6. Анастасия Киреева – 43,0 (2)
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости