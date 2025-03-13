Первенство России среди юниоров. Команды Метели и Коновалова победили в эстафетах
Команды Метели и Коновалова выиграли эстафеты на юниорском первенстве России.
Первенство России по биатлону среди юниоров
Уват
Эстафета
Юниоры
1. Свердловская область-1 (Андрей Остапий, Михаил Стребко, Егор Прокудин, Савелий Коновалов) – 1:27.04,1 (1+14)
2. Башкортостан (Юрий Иванов, Максим Леонтьев, Эраст Иманбаев, Даниил Сгибнев) – 24,3 (1+10)
3. Новосибирская область (Сергей Юзенас, Александр Мозговой, Ярослав Шульгин, Леонид Кульгускин) – 44,1 (0+9)
Юниорки
1. ХМАО-Югра (Елизавета Насотович, Мария Власова, Виктория Метеля) – 56.23,8 (0+7)
2. Новосибирская область-2 (Алина Слыш, Екатерина Копорулина, Таисия Непоп) – 11,8 (0+8)
3. Санкт-Петербург-1 (Василиса Марусова, Анна Пичушкина, Александра Сабитова) – 30,7 (0+5)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости