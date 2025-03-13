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Первенство России среди юниоров. Команды Метели и Коновалова победили в эстафетах

Команды Метели и Коновалова выиграли эстафеты на юниорском первенстве России.

Первенство России по биатлону среди юниоров

Уват

Эстафета

Юниоры

1. Свердловская область-1 (Андрей Остапий, Михаил Стребко, Егор Прокудин, Савелий Коновалов) – 1:27.04,1 (1+14)

2. Башкортостан (Юрий Иванов, Максим Леонтьев, Эраст Иманбаев, Даниил Сгибнев) – 24,3 (1+10)

3. Новосибирская область (Сергей Юзенас, Александр Мозговой, Ярослав Шульгин, Леонид Кульгускин) – 44,1 (0+9)

Юниорки

1. ХМАО-Югра (Елизавета Насотович, Мария Власова, Виктория Метеля) – 56.23,8 (0+7)

2. Новосибирская область-2 (Алина Слыш, Екатерина Копорулина, Таисия Непоп) – 11,8 (0+8)

3. Санкт-Петербург-1 (Василиса Марусова, Анна Пичушкина, Александра Сабитова) – 30,7 (0+5)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
чемпионат России среди юниоров
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результаты
logoюниорская сборная России
Эраст Иманбаев
Андрей Остапий
Юрий Иванов
Савелий Коновалов
Егор Прокудин
Даниил Сгибнев
Александр Мозговой
Леонид Кульгускин
Мария Власова
Виктория Метеля
Василиса Марусова
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