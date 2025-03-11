Первенство России среди юниоров. Метеля и Коновалов победили в гонках преследования, Кульгускин – 3-й
Метеля и Коновалов выиграли гонки преследования на юниорском первенстве России.
Первенство России по биатлону среди юниоров
Уват
Гонка преследования
Юниоры
1. Савелий Коновалов – 36.01,6 (5)
2. Даниил Сгибнев – 11,2 (5)
3. Леонид Кульгускин – 14,6 (2)
4. Егор Прокудин – 30,2 (3)
5. Дмитрий Евменов – 30,5 (3)
6. Александр Мозговой – 40,3 (3)
Юниорки
1. Виктория Метеля – 33.42,7 (5)
2. Виолетта Шадрина – 36,5 (4)
3. Ульяна Назарова – 39,8 (2)
4. Мария Власова – 42,9 (0)
5-6. Василиса Марусова – 51,4 (0)
5-6. Инна Терещенко – 51,4 (3)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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