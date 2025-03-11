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Первенство России среди юниоров. Метеля и Коновалов победили в гонках преследования, Кульгускин – 3-й

Метеля и Коновалов выиграли гонки преследования на юниорском первенстве России.

Первенство России по биатлону среди юниоров

Уват

Гонка преследования

Юниоры

1. Савелий Коновалов – 36.01,6 (5)

2. Даниил Сгибнев – 11,2 (5)

3. Леонид Кульгускин – 14,6 (2)

4. Егор Прокудин – 30,2 (3)

5. Дмитрий Евменов – 30,5 (3)

6. Александр Мозговой – 40,3 (3)

Юниорки

1. Виктория Метеля – 33.42,7 (5)

2. Виолетта Шадрина – 36,5 (4)

3. Ульяна Назарова – 39,8 (2)

4. Мария Власова – 42,9 (0)

5-6. Василиса Марусова – 51,4 (0)

5-6. Инна Терещенко – 51,4 (3)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
результаты
Виолетта Шадрина
Виктория Метеля
Савелий Коновалов
Мария Власова
logoюниорская сборная России
Леонид Кульгускин
Даниил Сгибнев
Егор Прокудин
Василиса Марусова
Александр Мозговой
logoженская юниорская сборная России по биатлону
чемпионат России среди юниоров
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