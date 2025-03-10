Первенство России среди юниоров. Коновалов и Сгибнев разделили победу в спринте, Метеля выиграла у юниорок
Биатлонисты Коновалов и Сгибнев разделили победу на юниорском первенстве России.
Первенство России по биатлону среди юниоров
Уват
Спринт
Юниоры
1. Даниил Сгибнев – 25.43,6 (2)
1. Савелий Коновалов – 25.43,6 (3)
3. Леонид Кульгускин – 26,1 (1)
Юниорки
1. Виктория Метеля – 22.53,7 (1)
2. Виолетта Шадрина – 1.08,8 (1)
3. Анастасия Киреева – 1.19,8 (0)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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