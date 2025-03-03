Первенство России среди юниоров. Команда Метели выиграла смешанную эстафету, команда Коновалова – 2-я, команда Кульгускина – 3-я
Команда Метели победила в смешанной эстафете на первенстве России по биатлону.
Первенство России по биатлону среди юниоров
Тюмень
Смешанная эстафета
1. ХМАО-Югра (Мария Власова, Виктория Метеля, Дмитрий Пересецкий, Михаил Морилов) – 1:08.01,5 (0+5)
2. Свердловская область (Виолетта Шадрина, Инна Терещенко, Михаил Стребко, Савелий Коновалов) – 18,5 (2+10)
3. Новосибирская область-1 (Ксения Караман, Анастасия Киреева, Александр Мозговой, Леонид Кульгускин) – 25,5 (0+6)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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