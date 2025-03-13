  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Ишмуратова о близорукости во время карьеры: «Вообще не видела грани мишени. Молчала как партизан, боялась, что меня из команды выкинут»
3

Ишмуратова о близорукости во время карьеры: «Вообще не видела грани мишени. Молчала как партизан, боялась, что меня из команды выкинут»

Светлана Ишмуратова рассказала, как сделала коррекцию зрения во время карьеры.

– Ленка Головина, которая была нашим тренером по стрельбе в Новосибирске, [...] не знала, что я близорукая и вообще не вижу грани мишени. Я молчала как партизан, боялась, что меня из команды выкинут, а за мной же еще другие тренеры стоят, которые в меня, как говорится, душу вложили еще в лыжных гонках. Как я могла их подвести?

Поэтому я была очень благодарна Ленке. Она тренировала нас жестко, потому что времени на расслабление не было. Каждый день сначала шла теоретическая подготовка, потом тренировка, дополнительный холостой тренаж, то есть мы винтовку из рук не выпускали вообще.

Головина тогда только-только закончила свою спортивную карьеру, десятикратная чемпионка мира, и она очень хорошо умела передать не просто схему – это с этим совместил, курок нажал, а мышечные ощущения: как держать оружие, чтобы было удобно, где должен быть локоть...

Меня, помню, похвалили. Типа – посмотрите, как Ишмуратова стреляет стойку. Я же при этом всегда думала: господи, если бы они знали правду. Что Ишмуратова просто ни черта не видит лежа... А мишени для стойки просто больше размером.

– То есть вы хотите сказать, что выиграли два олимпийских золота, стреляя вслепую?

– Сделала лазерную коррекцию в 1997-м сразу после того, как отбегала свой первый год в биатлоне. Я же тогда всерьез собиралась готовиться к Играм в Нагано. Приехала в Челябинск и сразу пошла в клинику: решила оперировать оба глаза одновременно. Врач пытался отговорить, предложил провести операцию в два этапа, но мне было так страшно, что понимала: второй раз я в эту клинику просто не приду.

На тот момент это ведь было не как сейчас, когда операцию сделали – и ты сразу все видишь. Снималась роговица, потом начинали что-то выжигать лазером, все это сопровождалось совершенно жуткими ощущениями и жутким запахом, который я помню до сих пор.

В общем, операцию сделали, глаза забинтовали, сказали, что можно идти домой. А как идти, когда вообще ничего не видишь? Каким-то образом я сумела набрать номер тренера: «Заберите меня отсюда». Он в недоумении: «Ты где? Ты что вообще наделала, дура?»

Восстановление шло очень тяжело, особенно в первые три дня. На седьмой день, когда уже получалось глаза открывать и более-менее устойчиво ходить, я поперлась на тренировку, хотя врачи строго-настрого запретили любые резкие движения в течение месяца. От березки к березке по лесу ходила. Обниму березку, постою, подожду, когда головокружение закончится, и дальше ноги переставляю... – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
Елена Головина
logoСветлана Ишмуратова
logoсборная России жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Светлана Ишмуратова: «Как любит говорить Тихонов, биатлонист – готовый защитник Родины. Стране нужны здоровые, сильные молодые люди»
11сегодня, 14:00
Светлана Ишмуратова: «После того, как на СВО погиб сын моей сестры, трудно воспринимать вещи, связанные со спортом, как события первостепенной важности»
1сегодня, 13:55
Светлана Ишмуратова: «Политическое направление в спорте определяет Дегтярев. Поступит от него команда выступать — значит, спортсмены поедут на соревнования»
921 ноября 2024, 20:14
Главные новости
Фак одержал 9-ю победу в карьере и первую за 10 лет, у Лагрейда – 50-й подиум, у Понсилуомы – 13-й
5 минут назад
Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Фийон-Майе был быстрейшим на лыжне, Понсилуома уступил 2 секунды, Йоханнес Бо – 57
18 минут назад
⚡️ Кубок мира. Фак победил в короткой индивидуальной гонке, Лагрейд – 2-й, Понсилуома – 3-й, Йоханнес Бо – 10-й
12340 минут назад
Динара Смольская: «Были мысли не выходить на финал суперспринта. Чувствовала себя хорошо, но стрельба не ладилась»
1сегодня, 14:21
Бажин о победе в суперспринте: «Четыре нуля для меня не в первый раз, но в этом сезоне это впервые»
сегодня, 14:16
Йоханнес Бо заболел, но выступит в индивидуальной гонке: «Важно каждое очко, которое я заработаю сегодня. У меня нет особого выбора»
2сегодня, 14:10
Светлана Ишмуратова: «Как любит говорить Тихонов, биатлонист – готовый защитник Родины. Стране нужны здоровые, сильные молодые люди»
11сегодня, 14:00
Светлана Ишмуратова: «После того, как на СВО погиб сын моей сестры, трудно воспринимать вещи, связанные со спортом, как события первостепенной важности»
1сегодня, 13:55
Жюлия Симон: «Сегодня было очень тяжело бежать гонку. У меня заложило нос, ноги не слушались, но я совладала с собой»
2сегодня, 13:40
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Жанмонно победила, Пройс – 2-я, Мишлон – 3-я
2сегодня, 12:35
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я, Норвегия – 4-я
7сегодня, 12:40
Расписание восьмого этапа Кубка IBU в Отепя
сегодня, 05:45
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
610 марта, 06:20
Кубок наций. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
49 марта, 15:00
Кубок России. Зачет масс-стартов. Бабиков победил, Колотов – 2-й, Бектуганов – 3-й
29 марта, 11:04
Кубок России. Зачет масс-стартов. Казакевич выиграла, Дербушева – 2-я, Резцова – 3-я
9 марта, 10:08
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
8 марта, 17:59
Кубок IBU. Ботн выиграл гонку преследования, Кристиансен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й
48 марта, 15:15
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й
8 марта, 15:08
Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя
18 марта, 05:40