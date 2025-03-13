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Светлана Ишмуратова: «После того, как на СВО погиб сын моей сестры, трудно воспринимать вещи, связанные со спортом, как события первостепенной важности»

Светлана Ишмуратова рассказала о гибели племянника в ходе боевых действий.

– Знаю, что вы не очень любите говорить о статусе российских спортсменов и без восторга относитесь к перспективе выступлений под нейтральным флагом.

– Дело не в этом. Я много общаюсь с теми, кто возвращается с СВО, с огромным уважением отношусь к этим людям и прекрасно понимаю: все наши текущие проблемы не идут ни в какое сравнение с тем, что происходит там. Это чувство только усилилось после того, как в прошлом году погиб сын моей родной сестры.

– Простите за вопрос, но, когда призыв напрямую коснулся родного человека, не было желания, даже не знаю, как правильнее здесь выразиться...

– Спасти его? Было. Но Алексей сам осознанно пошел на это, сам принял решение. Все-таки взрослый человек, 38 лет. Когда пришло известие о том, что... Не передать, что я испытала. Конечно, сейчас виню и себя тоже.

Очень благодарна друзьям Алешки, которые его оттуда вытащили еще живым. То есть он не пропал без вести. Но слишком тяжелыми оказались раны. Поэтому мне сейчас реально трудно воспринимать какие-то вещи, связанные со спортом, как события первостепенной важности, – сказала двукратная олимпийская чемпионка Турина-2006. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
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