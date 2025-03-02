Первенство России среди юниоров. Коновалов и Караман победили в масс-стартах, Иванов и Киреева – 2-е
Коновалов и Караман выиграли масс-старты на первенстве России по биатлону.
Первенство России по биатлону среди юниоров
Тюмень
Большие масс-старты
Юниорки
1. Ксения Караман- 28.23,8 (2)
2. Анастасия Киреева – 1,4 (2)
3. Евгения Долженкова – 3,6 (1)
Юниоры
1. Савелий Коновалов – 33.32,9 (4)
2. Юрий Иванов – 37,8 (3)
3. Александр Мозговой – 48,4 (4)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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