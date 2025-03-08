Кубок IBU. Жилонн Гигонна, Пасслер, Арнеклейв, Нильссон, Отцовска, Вайдель пробегут гонку преследования
Жилонн Гигонна, Пасслер, Арнеклейв пробегут пасьют на этапе Кубка IBU в Отепя.
Гонка пройдет 8 марта.
7-й этап
Отепя, Эстония
Гонка преследования, женщины
Начало – 11:45 по московскому времени
Старт-лист
1. Жилонн Гигонна (Франция)
2. Ребекка Пасслер (Италия) – 25,0
3. Кристина Отцовска (Чехия) – 30,0
4. Эмма Нильссон (Швеция) – 34,0
5. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 38,0
6. Сара Скаттоло (Италия) – 42,0
7. Зузана Ременова (Словакия) – 46,0
8. Лара Вагнер (Австрия) – 46,0
9. Камиль Бене (Франция) – 50,0
10. Эрика Остерман (Швеция) – 52,0
11. Стефани Шерер (Германия) – 54,0
12. Фрида Доккен (Норвегия) – 55,0
13. Анастасия Меркушина (Украина) – 58,0
14. Туули Томингас (Эстония) – 59,0
15. Пола Боте (Франция) – 1.01,0
16. Укалек Астри Слеттермарк (Гренландия) – 1.11,0
17. Фани Бертран (Франция) – 1.13,0
18. Анна Вайдель (Германия) – 1.22,0
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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