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Кубок IBU. Жилонн Гигонна, Пасслер, Арнеклейв, Нильссон, Отцовска, Вайдель пробегут гонку преследования

Жилонн Гигонна, Пасслер, Арнеклейв пробегут пасьют на этапе Кубка IBU в Отепя.

Гонка пройдет 8 марта.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

7-й этап

Отепя, Эстония

Гонка преследования, женщины

Начало – 11:45 по московскому времени

Старт-лист

1. Жилонн Гигонна (Франция)

2. Ребекка Пасслер (Италия) – 25,0

3. Кристина Отцовска (Чехия) – 30,0

4. Эмма Нильссон (Швеция) – 34,0

5. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 38,0

6. Сара Скаттоло (Италия) – 42,0

7. Зузана Ременова (Словакия) – 46,0

8. Лара Вагнер (Австрия) – 46,0

9. Камиль Бене (Франция) – 50,0

10. Эрика Остерман (Швеция) – 52,0

11. Стефани Шерер (Германия) – 54,0

12. Фрида Доккен (Норвегия) – 55,0

13. Анастасия Меркушина (Украина) – 58,0

14. Туули Томингас (Эстония) – 59,0

15. Пола Боте (Франция) – 1.01,0

16. Укалек Астри Слеттермарк (Гренландия) – 1.11,0

17. Фани Бертран (Франция) – 1.13,0

18. Анна Вайдель (Германия) – 1.22,0

Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoКубок IBU
результаты
Сара Скаттоло
logoПола Боте
logoРебекка Пасслер
logoТуули Томингас
logoсборная Германии жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Италии жен
logoсборная Чехии жен
Лара Вагнер
logoсборная Франции жен
logoАнна Вайдель
Укалек Астри Слеттемарк
сборная Гренландии жен
Эмма Нильссон
Фани Бертран
logoЖилонн Гигонна
logoКристина Отцовска
logoсборная Словакии жен
logoсборная Швеции жен
Зузана Ременова
logoсборная Украины жен
logoсборная Австрии жен
logoАнастасия Меркушина
logoЮни Арнеклейв
logoсборная Эстонии жен
Фрида Доккен
Стефани Шерер
Камиль Бене
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