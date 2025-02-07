Кубок IBU. Гальмас Полен, Бене, Боте, Менжен, Юхансен, Эрдал, Фихтнер, Шерер, Нильссон выступят в масс-старте
8 февраля на Кубке IBU в Риднау пройдет женский масс-старт на 60 человек.
Кубок IBU по биатлону-2024/25
6-й этап
Риднау-валь-Риданна, Италия
Женщины, большой масс-старт
Начало – 15.30 по московскому времени.
Старт-лист
1. Вольдия Гальмас Полен (Франция)
2. Камиль Бене (Франция)
3. Пола Боте (Франция)
4. Амандин Менжен (Франция)
5. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия)
6. Марлен Фихтнер (Германия)
7. Софи Шово (Франция)
8. Каролине Эрдал (Норвегия)
9. Стефани Шерер (Германия)
10. Эмма Нильссон (Швеция)
11. Марит Ойгард (Норвегия)
12. Жилонн Гигонна (Франция)
13. Анна Вайдель (Германия)
14. Йоханна Скоттхайм (Швеция)
15. Линда Цингерле (Италия)
Полный старт-лист здесь.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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