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Кубок IBU. Гальмас Полен, Бене, Боте, Менжен, Юхансен, Эрдал, Фихтнер, Шерер, Нильссон выступят в масс-старте

8 февраля на Кубке IBU в Риднау пройдет женский масс-старт на 60 человек.

Кубок IBU по биатлону-2024/25

6-й этап

Риднау-валь-Риданна, Италия

Женщины, большой масс-старт 

Начало – 15.30 по московскому времени. 

Старт-лист

1. Вольдия Гальмас Полен (Франция)

2. Камиль Бене (Франция) 

3. Пола Боте (Франция) 

4. Амандин Менжен (Франция) 

5. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия) 

6. Марлен Фихтнер (Германия) 

7. Софи Шово (Франция) 

8. Каролине Эрдал (Норвегия) 

9. Стефани Шерер (Германия) 

10. Эмма Нильссон (Швеция)

11. Марит Ойгард (Норвегия) 

12. Жилонн Гигонна (Франция) 

13. Анна Вайдель (Германия) 

14. Йоханна Скоттхайм (Швеция) 

15. Линда Цингерле (Италия) 

Полный старт-лист здесь. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoЙоханна Скоттхайм
Стефани Шерер
logoМарлен Фихтнер
logoПола Боте
logoМарте Крoкстад Юхансен
logoАнна Вайдель
Вольдия Гальмас Полен
logoСофи Шово
logoКаролине Эрдал
Линда Цингерле
Камиль Бене
Эмма Нильссон
logoМарит Ойгард
Амандин Менжен
logoЖилонн Гигонна
logoсборная Италии жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Франции жен
logoКубок IBU
logoсборная Германии жен
масс-старт жен (60 человек)
logoсборная Швеции жен
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